Dalla Spagna, Milan: si complica la pista Jovic. Ecco perché

Il Milan potrebbe presto essere costretto ad allontanarsi da Luka Jovic. Secondo quanto riferito da Marca, l’attaccante serbo, che in questa prima parte di stagione ha collezionato 14 presenze e un gol, non dovrebbe lasciare il Real Madrid durante la sessione invernale di mercato. Nel corso della conferenza stampa successiva alla gara contro l’Atletico Bilbao, infatti, l’allenatore dei Blancos, Zinedine Zidane, ha dichiarato che a gennaio le Merengues non faranno né acquisti né cessioni.