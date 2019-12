Dani Olmo “chiama” le big: “Il mio ciclo alla Dinamo è finito e voglio fare il passo successivo”

59 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Il Milan continua ad avere gli occhi su Dani Olmo, tanto da aver mandato suoi osservatori a visionarlo da vicino in occasione della sfida tra la sua Dinamo Zabagria e l’Atalanta un mese fa a San Siro. Il forte esterno spagnolo, dal canto suo, vuole lasciare il campionato croato e tentare il grande salto.

Lo ha spiegato lui stesso in un’intervista agli spagnoli di Jugones: “L’estate scorsa era il momento ideale per fare un passo successivo. Alla fine non è successo e ho detto che ero ugualmente felice perché volevo giocare la Champions, ma penso che il mio ciclo sia finito e voglio fare il passo successivo per continuare a migliorare. Con me volevano effettuare il trasferimento più costoso nella storia della Croazia. Non so se è arrivata un’offerta“. Il club croato valuta il suo cartellino non meno di 40 milioni di euro, ma l’eliminazione dalla Champions League potrebbe rendere meno esose le richieste dei croati.