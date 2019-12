23 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Dopo sei giorni di ferie, il Milan è pronto a tornare al lavoro a Milanello. La squadra si troverà presso il centro sportivo alle 12.30 per pranzare tutti insieme. Mister Pioli inizierà a preparare la squadra per la gara del 6 gennaio contro la Sampdoria con la seduta di allenamento prevista nel pomeriggio. Gli allenamenti sono previsti anche per il 31 dicembre e l’1 gennaio.