Questa mattina La Gazzetta dello Sport parla di Milan anche in chiave mercato facendo il punto sui giocatori che già a gennaio potrebbero lasciare Milanello. In odore di cessione ci sono sicuramente Rodriguez e Kessie. Per Suso e Calabria il discorso verrà valutato più avanti e con più attenzione, qualora arrivassero offerte degne di nota.