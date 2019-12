Fattore Zlatan: nel 4-3-3 o nel 4-3-1-2. Bonaventura il “nuovo Nocerino”

36 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Con Zlatan Ibrahimovic a disposizione, Stefano Pioli cambierà sicuramente il sistema di gioco. Il tecnico rossonero potrebbe continuare ad utilizzare lo stesso modulo di gioco, ossia il 4-3-3 con lo svedese come faro d’attacco. L’alternativa sarebbe il 4-3-1-2: qui lo svedese farebbe reparto con Rafael Leao, gioiellino di cui il Milan non vorrebbe privarsi.

“L’erede” di Antonio Nocerino sarà Jack Bonaventura. Il numero 5, scrive la Gazzetta dello Sport, sarà la mezz’ala d’assalto del nuovo Milan, in perfetto stile Allegri. Dunque, sarà da questi due che dovrà ripartire la rinascita rossonera e, invece, non da Paquetá, che è pronto a Milanello con le valigie in mano: destinazione Parigi.