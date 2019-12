26 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Il futuro di Zlatan Ibrahimovic non sarà al Monza. A confermarlo è l’amministratore delegato del club lombardo, Adriano Galliani, ai microfoni di Binario Sport: “Il sogno Ibrahimovic, per il Monza, è definitivamente svanito. Adesso il telefono piange. Non so se Zlatan andrà al Milan, non voglio commentare le cose che riguardano il club rossonero, anche perché non è il momento giusto”.