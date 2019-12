Gasperini: “Affrontiamo il Milan pensando di trovare una squadra forte”

33 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Il tecnico dell’Atalanta ha presentato in conferenza la sfida di domani, che vedrà la sua Atalanta impegnata nella delicata sfida contro il Milan. Ecco le dichiarazioni di Giampiero Gasperini.

Sugli avversari: “Sarà importante, una grande del nostro campionato, rimane una squadra di assoluto valore. Siamo in una fase in cui dobbiamo fare dei punti, visto che non ci sono altri impegni. Abbiamo fatto un ottimo periodo, domenica a Bologna abbiamo perso una partita da non perdere assolutamente. Affrontiamo il Milan pensando di affrontare una squadra forte, dobbiamo mettere tutta l’attenzione sul campionato che diventa fondamentale. La Champions ha creato molto entusiasmo, poi ci sono state molte assenze. Cercheremo di recuperare tutti, se ci siamo tutti siamo tranquilli. Abbiamo più soluzioni, la squadra è in una buona posizione.

Sugli infortuni: “Gomez si è allenato bene, ha accusato una forte contusione. Non c’è stato il tempo di recuperarlo per il Bologna. Zapata ha iniziato da poco, sfrutterà questa sosta per ritornare. Ha bisogno di iniziare a muoversi. licic si è ripreso, ha fatto una buona settimana e sarà disponibile”