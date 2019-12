26 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Gennaro Gatusso, allenatore del Napoli, non riesce a non pensare al suo Milan, tanto che nella conferenza di presentazione del match contro il Sassuolo, l’ex tecnico rossonero ha regalato ai Media una curiosa gaffe. Gattuso ha risposto così alla domanda di un giornalista: “Domani non c’è Gattuso contro De Zerbi, domani c’è Milan-Sassuolo… ehm, Napoli-Sassuolo”.