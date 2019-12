Gosens: “Bergamo la mia seconda casa. Io al Milan? Solo voci, nulla di concreto”

46 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Robin Gosens, esterno dell’Atalanta, ha parlato alla Gazzetta dello Sport alla vigilia della gara tra i bergamaschi e il Milan. Ecco le sue parole:

“Domani sarà uno scontro diretto: il Milan vale più della sua classifica e non può perdere se vuole la Champions. I rossoneri mi volevano in estate? Ho letto ma non c’è stato nulla di concreto, poi hanno preso Hernandez che sta segnando quanto me. Bergamo è la mia seconda casa, il mercato non mi interessa perchè sto bene qui. L’unico sogno è quello di giocare prima o poi in Bundesliga“.