Ibra-Milan: ecco un altro segnale

Il si di Zlatan Ibrahimovic è sempre più concreto. Tramite il proprio profilo Instagram, pubblica una stories che lo ritrae in giaggia e cravatta. Il suo indizio sta nell’indicare i propri occhi, rossi come il fuoco, come il Diavolo, che ora starebbero scaldando ancor più milioni di tifosi rossoneri, che aspettano il suo ritorno con ansia. Il gigante svedese sarebbe fondamentale per recuperare uno spogliatoio decisamente sotto tono dopo la debacle di Bergamo. Servirebbe a rivitalizzare l’ambiente, in questo periodo cupo e quasi senza speranza.