SportMediaset, Milan: Ibra non ha ancora deciso, Matic e Todibo si avvicinano

Zlatan Ibrahimovic non ha ancora deciso il suo futuro. Nella fattispecie, secondo quanto riferito da SportMediaset, il centravanti svedese non avrebbe gradito l’aut aut della dirigenza del Milan. L’ex attaccante dei Los Angeles Galaxy, che in passato aveva chiesto chiarezza sul futuro societario rossonero, sta facendo le sue valutazioni. Dovesse decidere di far ritorno a Milano, il bomber classe ’81 potrebbe ritrovare Nemanja Matic, suo compagno di squadra ai tempi del Manchester United. Per quanto riguarda la difesa, invece, il Diavolo potrebbe presto acquistare Todibo con la formula del prestito. Il centrale del Barcellona, classe ’99, avrebbe fatto sapere di preferire il Milan al Bayer Leverkusen. In uscita, invece, c’è Lucas Paquetá, che interessa al Paris Saint-Germain. La sua cessione finanzierebbe gli acquisti.