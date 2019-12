Rui Costa: "Ibra può fare ancora la differenza, su Pioli dico che..."

40 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

L’ex fantasista rossonero Manuel Rui Costa, durante l’intervista rilasciata ai microfoni del Corriere dello Sport, ha parlato anche del ritorno al Milan di Zlatan Ibrahimovic e di Stefano Pioli: “Ibra è Ibra, anche a 38 anni. L’età, per lui, non conta. Entrerà in forma rapidamente. Una stella così può fare la differenza. Il Milan aveva bisogno di un innesto simile perché Zlatan è capace di trascinare i compagni. Ha deciso di venire al Milan non per soldi, ma per motivazioni. Se uno come lui ci tiene, il club ha fatto un affare. I rossoneri andranno in Europa”.

Su Pioli: “A Stefano voglio bene, gli devo molto. L’anno in cui sono arrivato a Firenze, per me, era tutto nuovo e sono andato ad abitare sopra casa sua. Non era solo un compagno, ma anche un amico, mi ha aiutato in tante situazioni. Ho stima e considerazione per lui, come tecnico e come uomo. Non posso che augurargli il meglio. Sono convinto che risolleverà il Milan”.