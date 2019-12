Ibra si allontana: la società si aspettava più entusiasmo

30 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Il fantasma di Ibrahimovic continua ad aleggiare sopra Milanello. Ma la sensazione, secondo il Corriere della Sera, è che il tempo non giochi a favore del Milan. Aumentano, infatti, i dubbi personale del giocatore, ma anche quelli della società che riflette sull’opportunità di investire tre milioni fino a giugno e altri sei per la prossima stagione per un 38enne.

Dallo svedese, inoltre, ci si attendeva un po’ più di entusiasmo di fronte alla prospettiva di tornare a vestire la maglia del Milan. Insomma, ogni giorno che passa senza Ibra è un giorno che vede allontanare lo spettro dello svedese.