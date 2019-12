Ibra vicinissimo al ritorno, Piatek-Leao: ora si fa dura

30 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Stando a quanto riferisce l’edizione odierna di Tuttosport, l’arrivo di Zlatan Ibrahimovic condizionerebbe non poco la permanenza di uno tra Rafael Leao o Krzysztof Piatek. Entrambi i giocatori non starebbero attraversando un momento facile al Milan: il primo per un rendimento sotto le aspettative rispetto allo scorso anno, mentre il portoghese sarebbe sotto accusa da diversi tifosi rossoneri, che lo avrebbero punzecchiato non poco, dopo la “sciocchezza” su Instagram, in cui sarebbe protagonista di una festa post Bergamo.

L’arrivo del gigante svedese servirebbe per rivitalizzare lo spogliatoio, ma soprattutto dare un briciolo di competitività nel reparto offensivo e dunque alzare l’asficella. Entrambi non sono certi di un posto da titolare, dunque la loro permanenza a Milanello potrebbe non essere così certa. Servirebbe una svolta, solo l’ex Galaxy può darla per far fruttare, forse finalmente, i due investimenti di mercato da 35 (Piatek) e 28 (Leao) milioni di euro.