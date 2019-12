Ibrahimovic-Milan: ci siamo, lo svedese ha detto si alla proposta di Boban e Maldini, Piatek o Borini in uscita

63 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Dopo diverse settimane, finalmente la telenovela sarebbe finita. Zlatan Ibrahimovic ha accettato la proposta di Boban e Maldini e dunque sposato il progetto rossonero dopo essere stato lontano ben sette anni. Lo svedese avrebbe messo da parte tutti i dubbi sulla sua tenuta fisica e nei prossimi giorni dovrebbe arrivare a Milanello. Come riporta l’edizione del Corriere della Sera in edicola questa mattina, per l’ex Galaxy sarebbe atteso soltanto l’annuncio ufficiale.

L’INGAGGIO

Ibrahimovic firmerebbe un contratto di sei mesi, che diventerebbero diciotto in caso di raggiungimento di alcuni obiettivi, tra questi non vi sarà sicuramente la qualificazione alla prossima Champions League, che in questo momento parrebbe un miraggio. Da una parte servirebbe il si di Zlatan a proseguire questo cammino in rossonero, inoltre, il gigante svedese dovrà segnare un certo numero di goal, legati ad alcune presenze. Se il Milan dovesse riuscire a centrare anche l’accesso all’Europa League, Ibra sarebbe matematicamente a Milanello anche nella prossima stagione. L’ex PSG prenderà 3 milioni stagionali sino al 30 giugno 2020 ed eventualmente 5 nella prossima annata, bonus compresi.

PIATEK – BORINI: DESTINO UN REBUS

Il ritorno di Zlatan Ibrahimovic comporterebbe l’addio di uno dei due giocatori. Da una parte Piatek sarebbe richiestissimo in Germania, in modo particolare dal Lipsia, in caso di partenza di Werner, oltre che dal Genoa, ma il polacco non vorrebbe lasciare proprio ora Milanello e vorrebbe provare a rialzarsi dopo questi mesi decisamente opachi, dall’altra ci sarebbe un Fabio Borini completamente fuori dal gioco di Stefano Pioli, dunque sacrificabile e pronto a sposare proprio il Grifone in questa sessione di mercato invernale. Zlatan sarebbe in dubbio su quale maglia scegliere: la 9 in caso di addio del Pistolero oppure la 11 dell’ex Roma, quest’ultima indossata proprio nelle stagioni 2010/2011- 2011-2012.