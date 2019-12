Ibrahimovic torna in Italia tra grandi amicizie e rivalità assolute

33 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Zlatan Ibrahimovic è pronto a sbarcare in Italia, dopo sette anni dal suo trasferimento in terra francese.

AMICIZIE

Lo svedese ritroverà tante ottime amicizie come Gattuso, suo compagno di squadra al Milan di Allegri, Sinisa Mihajlovic con il quale ha un rapporto stretto: lo stesso allenatore del Bologna avrebbe cercato di convincere l’ex Galaxy a sposare la causa felsinea. Oltre a Romelu Lukaku. L’attaccante nerazzurro, quando militava nel Manchester Utd ha fatto una scommessa con lo svedese che rispose: “Feci una scommessa sugli stop riusciti, volevo dargli 50 sterline ogni volta. Non accettò mai. Forse aveva paura di perdere. La sua arma migliore è la forza. Ha voglia di spaccare il mondo“.

RIVALITÀ

Purtroppo, però, Zlatan si è fatto anche diversi “nemici” sul campo. Tra questi Giorgio Chiellini, che un tempo gli fece un tackle duro e “A fine gara lo trascinai come un cane disobbediente“, ma non solo: spiccano Rabiot, con cui litigò pesantemente negli spogliatoi non solo a parole, Balotelli (tramite qualche battuta media) e Cristiano Ronaldo. Il portoghese, come riporta la Gazzetta dello Sport, sarebbe uno dei suoi veri rivali di sempre. Alla domanda che un giornalista fece a Zlatan sull’arrivo di CR7 alla Juventus, rispose: “Per lui è una sfida andare alla Juve che ha vinto la Serie A sette volte di seguito? Andare in un club del genere non è una sfida. Se cercava una nuova sfida, sarebbe dovuto andare alla Juve quando era in B, per riportarla in A e farla tornare ai vertici” – un po’ quello che sta facendo ora l’ex PSG con i rossoneri. Alla bellezza di 38 anni Ibrahimovic è a caccia di record, a caccia di sfide, il Milan visto in questo momento, non può che esserla.