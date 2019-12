Il CdS: Milan, Piatek potrebbe partire

20 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Con l’arrivo di Ibrahimovic al Milan, l’attacco rossonero necessita di qualche partenza. Secondo ‘Il Corriere dello Sport’, infatti, uno tra Leao e Piatek potrebbe essere valorizzato al fianco di Ibra. Il polacco, però, sembra essere sul piede di partenza. Molte società si sono fatte avanti per lui. Il Genoa è interessato da diverso tempo, così come la Fiorentina che ha effettuato un sondaggio. Ma al momento, le due mete non sarebbero particolarmente gradite al ‘Pistolero’.