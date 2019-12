Il Milan attende Ibra; oltre a Todibo, un nome nuovo per la difesa

43 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Zlatan Ibrahimovic resta il primo obiettivo dei rossoneri sul mercato, ma stando a quanto riferito dalla Redazione di Sky Sport ci sarebbe anche una new entry tra gli obiettivi del club. Lo svedese non ha ancora comunicato la decisione circa il suo futuro e per questo il Milan starebbe pensando a rinforzare anche gli altri reparti. In questa sessione di mercato, infatti, il Milan vorrebbe prendere un difensore centrale: Todibo resta il nome più caldo, con l’operazione che si chiuderà con la formula dell’acquisto. Il Milan sta lavorando anche all’acquisto di Becir Omeragic, difensore centrale classe 2002 dello Zurigo. A prescindere o meno dall’uscita di Kessie, il club rossonero acquisterà anche un centrocampista.