Il Milan pensa a Ralf Rangnick per il ruolo di direttore sportivo. Le ultime

46 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Stando a quanto riferisce Bild, il Milan vorrebbe affidare il ruolo di direttore sportivo a Ralf Rangnick, attualmente al Lipsia come Head of Sport and Development Soccer del gruppo Red Bull nel calcio. Il Diavolo sarebbe interessato a prelevarlo già in questa sessione invernale, con possibilità di far conoscere al tedesco già l’ambiente rossonero. Inoltre, per la prossima stagione, il club di Via Aldo Rossi sarebbe addirittura intenzionato a proporgli un doppio ruolo: direttore sportivo e allenatore, quest’ultimo ruolo già ricoperto lo scorso anno al Lipsia.

Non sarebbe ancora chiara la posizione di Rangnick, ma sarebbe aperto al dialogo. Declinate, invece, le offerte provenienti dall’Everton e dal Bayern Monaco. La trattativa sarebbe ancora poco prima della fase embrionale ma ad Elliott il profilo piace parecchio.