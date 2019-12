Kulusevski: “Ibra al Milan? Farà la differenza e alzerà il livello della Serie A”

46 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Dejan Kulusevski, esterno d’attacco svedese, al momento in prestito al Parma, ai microfoni di SVT Sport, ha parlato del ritorno al Milan di Zlatan Ibrahimovic: “Il campionato italiano sarà incredibilmente divertente dopo l’arrivo di Zlatan. Al Milan farà la differenza e alzerà il livello di tutta la Serie A. Se lui sia un modello per me? Sicuramente. Ibra è stato un modello per tutti gli svedesi, in particolar modo per noi figli di immigrati. Quello che ha fatto in carriera è fantastico, è tanto grande quanto lo è lui nel mondo”.