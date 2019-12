L'arrivo di Ibrahimovic è previsto per il 2 gennaio, ma...

33 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Zlatan Ibrahimovic è diventato ufficialmente un nuovo giocatore del Milan. Lo svedese dovrebbe arrivare il 2 gennaio per sostenere le consuete visite mediche di rito alla clinica La Madonnina, per poi sopraggiungere a quella dell’idoneità sportiva e legarsi finalmente al Diavolo in via ufficiale per successivamente raggiungere i propri compagni a Milanello. Zlatan, dunque non arriverà il 30 dicembre, impegnato per questioni personali in Svezia, ma stando a quanto riporta l’edizione della Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, il gigante svedese dovrebbe giungere nel capoluogo lombardo addirittura la sera del 1 gennaio.