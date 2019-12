L’Atalanta asfalta il Milan: superiorità disarmante dei nerazzurri

26 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

La cronaca di Atalanta-Milan, match valido per la 17^giornata del campionato di Serie A.

Primo tempo– Stefano Pioli conferma 9/11 della formazione vista a Parma, Bologna e a San Siro contro il Sassuolo. Le due novità sono: Riccardo Rodriguez, che prende il posto dello squalificato Theo Hernandez sulla fascia sinistra, e in attacco sceglie Rafael Leao prima punta al posto di Krzysztof Piatek. Pronti e via si parte, al 1′ Atalanta già pericolosa con il destro di Ilicic, ma Donnarumma è attento e respinge sulla sua destra. L’ Atalanta passa in vantaggio al 10′ con Gomez, che parte quasi dalla linea laterale, salta Conti e piazza la palla sotto la trasversa, niente da fare per Donnarumma. Dominio assoluto dell’Atalanta che sfiora il raddoppio con l’ex Milan Pasalic, il suo tiro colpisce la parte alta della traversa. Il Milan si vede per la prima volta al 18′, invenzione di Suso che pesca Musacchio in area di rigore, il suo colpo di testa termina però fuori di poco.Al 24′ la prima vera palla gol per il Milan, Calhanoglu si libera perfettamente di un avversario e cerca Suso in profondità, bravissimo l’estremo difensore dell’Atalanta ad anticipare lo spagnolo. Il Milan ci riprova al 27′ con Rodriguez, che lascia partire un missile di sinistro, il pallone non termina in rete per questione di centimetri. I rossoneri alzano i ritmi, al 34′ calcia il porta Calhanoglu, il suo tiro termina ampiamente sopra la porta difesa da Gollini. Si rivede l’Atalanta al 39′ con la botta di sinistro di Ilicic, Donnarumma è sicuro e devia sulla sua sinistra. Il primo tempo va in archivio senza recupero, Atalanta in vantaggio sul Milan per 1-0.

Secondo tempo– Subito l’Atalanta pericolosa con un tiro al volo di Castagne, il suo tiro termina largo dalla porta difesa da Donnarumma. Al 51′ ancora i nerazzurri pericolosi, Malinosky supera Conti e calcia in porta, il tiro termina fuori di poco. Raddoppia l’Atalanta al 61′, tiro di Gosens deviato in rete da Pasalic, non può nulla Donnarumma. Ancora in rete l’Atalanta al 63′, Ilicic supera Calabria in area di rigore e trafigge Donnarumma.Al 72′ l’Atalanta cala addirittura il poker, splendido tiro di Ilicic sotto l’incrocio, Donnarumma può solo guardare. Il Milan non c’è più e l’Atalanta va vicinissima alla quinta marcatura, miracoloso il numero 99 rossonero su Castagne. La quinta marcatura arriva comunque all’ 83′, Muriel supera un incerto Donnarumma e insacca la palla in rete. La partita termina 5-0 per l’Atalanta: nerazzurri sontuosi, rossoneri mai in partita.

Atalanta-Milan 5-0. ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Castagne, De Roon, Pasalic, Gosens( Dal 89′ Hateboer); Gomez( dal 89′ Freuler), Malinovskyi; Ilicic (dal 79’ Muriel). All. Gasperini. MILAN (4-3-3): Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez ( dal 46′ Calabria); Kessié, Bennacer, Bonaventura (dal 66′ Piatek); Suso( dal 84′ Castillejo), Leao, Calhanoglu. All. PioliNote- Espulsi: nessuno / Ammoniti: Musacchio (M), Suso (M), Catagne (A), De Roon (A), Romagnolo (M), Kessie (M)ARBITRO: La Penna di Roma.