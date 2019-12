13 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Secondo l’edizione odierna di Tutto Sport, l‘Atalanta di Gianpiero Gasperini avrebbe messo gli occhi su Mattia Caldara. I Bergamaschi sono alle ricerca di un rinforzo difensivo per una stagione decisamente impegnativa. Il giocatore rossonero, tornato in gruppo dopo un lungo calvario, non sembrerebbe disposto a lasciare il Milan in quanto ha tanta voglia di dimostrare tutto il suo potenziale e giocarsi le sue carte per un posto da titolare.