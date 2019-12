SportMediaset, Milan: Arnault è pronto a fare sul serio. Il punto

36 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Secondo quanto riferito da SportMediaset, nonostante le smentite di circostanza, Bernard Arnault starebbe intensificando i contatti con la dirigenza rossonera. Nella fattispecie, durante la scorsa settimana, l’imprenditore francese avrebbe incontrato il club di Via Aldo Rossi e avrebbe detto ai suoi collaboratori di iniziare a studiare il bilancio del Milan. L’operazione potrebbe sbloccarsi nel caso in cui venisse risolta la questione San Siro. In merito, al momento, ballerebbero 250 milioni. Qualora il comune di Milano desse l’ok al nuovo stadio, in primavera, il Milan potrebbe cambiare proprietà.