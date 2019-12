30 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Tra meno di mezz’ora, un Milan reduce dal pareggio interno contro il Sassuolo farà visita all’Atalanta di Gian Piero Gasperini in occasione della gara valida per il lunch match della 17ma giornata del campionato in corso. Quella contro gli orobici è una gara fondamentale, per i rossoneri, che sono chiamati a dimostrare di essere cresciuti e a fare una prestazione caratterizzata da grinta, compattezza e concretezza.