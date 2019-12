40 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Secondo le indiscrezioni di mercato raccolte da Tuttosport, il Milan non intende puntare sull’argentino Biglia per il centrocampo della prossima stagione. Dunque, la dirigenza rossonera non proporrà un rinnovo di contratto al giocatore che a fine anno si libererà, salvo sorprese, a parametro zero.