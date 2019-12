Calabria, il futuro è in bilico. L'agente a Casa Milan per parlare di un rinnovo, ma...

53 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Futuro in bilico per Davide Calabria: il numero 2 dei rossoneri, infatti, è stato autore di una prima parte di stagione caratterizzata da un rendimento a dir poco deludente, tanto da aver perso la maglia da titolare in favore di Andrea Conti. Che fare, dunque, a gennaio? Restare o partire? Secondo quanto riferisce Sky Sport, oggi c’è stato un incontro a Casa Milan tra la dirigenza rossonera e Alessandro Lucci, agente del terzino, per discutere della possibilità di un rinnovo.

Stando al portale 90min.com, qualora il laterale classe ’96, che piace al Siviglia, venisse ceduto, il club di Via Aldo Rossi potrebbe provare ad acquistare Jayden Bogle. Il terzino destro nativo di Reading, che il 27 luglio scorso ha compiuto 19 anni e che viene da tempo seguito dagli scout del Diavolo, milita nel Derby County e costa circa 7 milioni di euro.