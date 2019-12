Milan, dopo Ibra tocca a Donnarumma e Bonaventura. Raiola...

30 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

L’arrivo di Zlatan Ibrahimovic ha letteralmente incendiato l’ambiente rossonero che ora crede nella rimonta, per puntare quantomeno il treno dell’Europa League. Sistemato l’approdo del gigante svedese, il Milan punta ora sul rinnovo di Giacomo Bonaventura e Gianluigi Donnarumma. Come riferisce Tuttosport, Mino Raiola dovrebbe incontrarsi nei prossimi giorni con la società rossonera.

Per Donnarumma il Diavolo potrebbe proporre un ingaggio a 7 milioni all’anno, pur di trattenerlo a Milanello e non perderlo a parametro zero. La scadenza del contratto del classe ’99 è il 30 giugno 2021. Per quanto riguarda invece, Bonaventura, arriverebbero ottimi segnali dal noto procuratore. L’ex Atalanta, dopo l’infortunio, si è ripreso immediatamente ed è tornato ad essere una pedina importante anche nel Milan di Stefano Pioli. Il suo rinnovo dovrebbe essere vicino.