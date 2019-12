Milan, ecco Ibrahimovic: all’appello manca anche Todibo

23 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Il mercato di gennaio del Milan non si esaurirà con Ibrahimovic. Dopo lo svedese, infatti, la priorità è un difensore centrale, visto che il rientro di Léo Duarte ha tempi lunghi e che ancora non è chiaro quando Pioli potrà contare pienamente su Mattia Caldara. Infatti, scrive il Corriere dello Sport, già a inizio dicembre Boban e Maldini avevano puntato il mirino su Jean-Claire Todibo.

Nel frattempo i “lavori” con il Barcellona sono proseguiti, ma manca l’intesa sulla valutazione del calciatore e, parzialmente, sulla formula. Per il Diavolo, infatti, il “prezzo” del centrale francese è 15 milioni, mentre il club blaugrana insiste per 25, escludendo il prestito con semplice diritto di riscatto: pretende l’obbligo e in aggiunta anche una clausola per il riacquisto del giocatore.