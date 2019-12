Milan, Elliott ha nel mirino Gazidis e Maldini

26 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Dopo la batosta di Bergamo, anche Elliott sarebbe uscito allo scoperto. Stando a quanto riporta l’edizione di Tuttosport in edicola questa mattina, il lavoro di Maldini e di Gazidis non soddisferebbe affatto la proprietà rossonera.

Il direttore sportivo avrebbe speso male i 170 milioni per la campagna acquisti, ad eccezione ovviamente di Theo Hernandez, capocannoniere del Milan di Stefano Pioli con quattro reti, oltre ad aver scelto Marco Giampaolo come allenatore rossonero ad inizio anno, offrendogli un compenso di ben 2 milioni di euro.

Disastroso sarebbe anche l’apporto dell’amministratore delegato, ex Arsenal. Gazidis non sarebbe ancora riuscito in quasi un anno a portare sponsor in grado di aumentare il fatturato. A fine stagione Elliott tirerà le somme e se la cosa non dovesse migliorare, entrambi sarebbero a rischio licenziamento.