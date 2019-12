Elneny verso il Milan? Il padre: “Trattativa avanzata, vuole i rossoneri”

36 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Secondo quanto riportato da SportMediaset.it, durante la sessione invernale di mercato, il Milan potrebbe avvicinarsi a Mohamed Elneny. Il centrocampista dell’Arsenal, che al momento si trova in prestito al Besiktas, vorrebbe infatti lasciare la Turchia a gennaio e sarebbe già stato proposto alla dirigenza rossonera, che non avrebbe chiuso le porte.

Anzi, dall’Egitto arrivano delle parole del padre-agente di Elneny. A Sada Al Balad Tv, infatti, Nasser Elneny ha dichiarato: “Le trattative tra Mohamed e il Milan sono in fase avanzata, ma il contratto non è stato ancora firmato. Hanno rinnovato l’interesse in mio figlio e le prossime ore potrebbero essere decisive per firmare con il Milan. Ha fatto bene con il Besiktas ma vuole trasferirsi in un campionato più forte, al Milan”.