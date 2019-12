Milan, Fabio Borini è sempre più lontano: il Genoa lo vuole

36 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Non solo mercato in entrata. Gennaio potrebbe rappresentare una finestra importante anche in uscita per i rossoneri. Sono infatti diversi i giocatori sulla lista delle cessioni, tra cui l’ex Sunderland Fabio Borini.

Il classe ’91 non è mai stato veramente preso in considerazione né da Giampaolo né da Pioli. Due sole presenze in stagione, 70′ minuti complessivi ad inizio anno e poi tanta panchina. Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, l’interesse del Genoa è molto forte su di lui. Tanto che si parla di un possibile accordo in via di chiusura già nei prossimi giorni.