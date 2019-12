Milan Femminile: battuta in amichevole la Riozzese, il tabellino

30 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Oggi a mezzogiorno il Milan Femminile di Maurizio Ganz ha affronta la Riozzese, club militante in Serie B per l’ultimo match dell’anno. Un’amichevole importante per dar modo alle seconde linee di dimostrare le reali potenzialità, come Sara Tamborini, la ex di turno Claudia Mauri e Monica Mendes.

IL MATCH

Una gara dominata e vinta dalle rossonere 1-6, grazie alle reti nel primo tempo proprio della giovanissima Sara Tamborini e della ex Claudia Mauri. La squadra rosanero accorcia le distanze sul finale con un grande goal dalla distanza di Codecà. Nella ripresa Ganz cambia qualcosa: dentro Conc per Jane Refiloe, Bergamaschi per Lady e Vitale per Tucceri e proprio Bergamaschi nel giro di tre minuti chiude la partita, realizzando un’ottima doppietta. Successivamente spazio anche a Martina Capelli per un’eccellente Mauri e Korenciova per Zanzi, che nella prima frazione aveva sostituito Alessia Piazza. Chiudono i conti Heroum con un destro a giro spettacolare e Sandra Zigic a pochi istante dalla fine del match.