Secondo quanto riferito da Sky Sport, nelle scorse ore, il Fenerbahce avrebbe provato a intavolare una trattativa per Ricardo Rodríguez. Nella fattispecie, il club turco avrebbe provato a prelevare il laterale sinistro svizzero con la formula del prestito, ricevendo però un secco no da parte del Milan. Il club di Via Aldo Rossi vorrebbe infatti cedere l’ex esterno basso del Wolfsburg a titolo definitivo.