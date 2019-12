Milan, interessa un difensore del Tottenham. Il punto

26 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Durante la sessione invernale di mercato, il Milan proverà a rafforzare la propria retroguardia. Nella fattispecie, secondo quanto riferito dal Daily Mirror, la dirigenza rossonera si sarebbe messa sulle tracce di Juan Foyth. Il difensore centrale del Tottenham, classe ’98, interesserebbe però anche all’Inter e alla Roma. Ora resta da capire se gli Spurs siano disponibili a trattare la cessione del talento ex Estudiantes che, in questa prima parte di stagione, è stato impiegato solo in 6 circostanze.