Milan, Ibra a caccia di traguardi, vuole dimostrare di essere ancora top

40 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Zlatan Ibrahimovic è ufficialmente un nuovo giocatore del Milan. Giovedì 2 gennaio arriverà alla clinica La Madonnina per sostenere le consuete visite mediche di rito per successivamente raggiungere i suoi compagni di squadra a Milanello, dopodiché verrà presentato in via ufficiale alla stampa. Intanto, le sue parole filtrano amore per due colori che ha lasciato con l’amaro in bocca sette anni fa: “Sto tornando in un club che rispetto enormemente e in una città che amo. Lotterò con i miei compagni di squadra per cambiare il corso di questa stagione e farò di tutto per centrare i nostri obiettivi“.

CONTRATTO

Questa volta Mino Raiola non è servito a chiudere la trattativa, perché più che una questione di soldi era la durata del contratto a tenere banco all’operazione. Un’intesa raggiunta che farebbe scattare automaticamente il rinnovo di un altro anno solo se verrebbero centrati alcuni obiettivi, come il numero di goal, presenze ed eventualmente una posizione di classifica più buona, come il settimo o sesto posto valevole l’Europa League. Percepirà 3,5 milioni e mezzo sino al 30 giugno 2020.

DEBUTTO

Zlatan Ibrahimovic dovrebbe debuttare il 15 gennaio contro la Spal in Coppa Italia. Ha dentro il fuoco, riferisce Mino Raiola. A 38 anni ha voluto optare per una scelta rischiosa e incerta, ha bene in mente il proprio obiettivo. Come riferisce il Corriere dello Sera, il gigante svedese vuole dimostrare a tutti di essere più forte anche del tempo che passa.