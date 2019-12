Milan, Ibra finalmente rossonero: “Lotterò per la città che amo”

33 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Alla fine è successo: Ibrahimovic è tornato al Milan. I rossoneri hanno annunciato lo svedese attraverso un video sui canali social nel tardo pomeriggio di ieri, mentre Ibra ha postato una stories con gli occhi da Diavolo.

La punta di Malmoe dovrebbe sostenere le visite mediche il 2 gennaio, per unirsi successivamente ai suoi nuovi compagni squadra. Ma non è da escludere che Zlatan possa arrivare in città nella serata del primo gennaio. “Lotterò per la città che amo, cambieremo la nostra stagione”, questa è la promessa dello svedese al popolo milanista. Tuttavia, però, Ibra deve ritrovare la condizione ottimale. Contro la Samp sarà in panchina, poi l’occasione in coppa Italia contro la Spal per fare gamba ed infine, l’obiettivo di tornare definitivamente in forma per questa seconda parte di stagione.

Ultima considerazione per quanto riguarda il numero di maglia. Dal momento che la 9 e la 11 sono occupate da Piatek e Borini e, anche in caso di cessione, non è possibile prendere questi due numeri, Ibra ha pensato alla 21. Ma in queste ore sta prendendo piede un’ipotesi alquanto particolare: Ibrahimovic con la maglia numero 1.