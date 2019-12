SportMediaset, Milan: tutto fatto per Ibra. I dettagli

26 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Secondo quanto riportato da SportMediaset, l’operazione mirata a riportare al Milan Zlatan Ibrahimovic sarebbe terminata con successo. Il centravanti svedese, che arriverà a Milano nei primi giorni del 2020, firmerà un semestrale da 3 milioni di euro a stagione. Tuttavia, Maldini, Boban e Raiola sarebbero già al lavoro per confermare il bomber classe ’81 anche in vista della prossima stagione. Il debutto dell’ex attaccante dei Los Angeles Galaxy potrebbe avvenire il 15 gennaio, in occasione della gara contro la SPAL, valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia.