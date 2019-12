SportMediaset, Milan: Ibra rifiuta l’Everton, Pioli chiede un centrocampista

30 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Secondo quanto riportato da SportMediaset, il Milan starebbe ancora aspettando la risposta di Zlatan Ibrahimovic. Nelle scorse ore, il centravanti svedese, che non ha fretta di decidere il proprio futuro, ha rifiutato l’offerta dell’Everton. Nel frattempo, Stefano Pioli avrebbe chiesto a Maldini e Boban un centrocampista. In merito, il nome più caldo è quello di Granit Xhaka che, però, costerebbe troppo. Per quanto riguarda la difesa, potrebbe complicarsi l’operazione mirata ad arrivare a Todibo. Il centrale del Barcellona piacerebbe infatti ad alcuni club inglesi. Infine, Ante Rebic, che in questa prima parte di stagione è stato impiegato con il contagocce, dovrebbe tornare all’Eintracht Francoforte già a gennaio.