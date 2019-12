Milan, Ibra più vicino, pronti 18 mesi di accordo, shock Leao, le scuse potrebbero non bastare

53 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Ibrahimovic al Milan pareva un’utopia negli ultimi giorni ma poche ore fa la società di Via Aldo Rossi ha deciso di offrire allo svedese tutti i 18 mesi di contratto, in modo da convincere definitivamente l’ex Galaxy ad accettare la causa rossonera. La batosta di Bergamo non avrebbe scoraggiato Zlatan, anzi lo avrebbe caricato maggiormente.

LA TRATTATIVA

L’offerta che i dirigenti rossoneri avrebbero fatto a Ibrahimovic sarebbe la stessa, ma con durata di sei mesi più raggiungimento di obiettivi personali, che possono essere il carisma di uno spogliatoio, il settimo-sesto posto, valido per l’Europa League, certamente strade percorribili e non impossibili come la qualificazione alla Champions League, diventata ormai un miraggio, dopo l’ottava sconfitta in campionato su diciassette gare disputate.

LA RISPOSTA

Il Milan, a questo punto, starebbe attendendo la risposta del gigante svedese, che dovrebbe arrivare non oltre le prossime 48 ore e se Ibrahimovic dovesse dare fumata bianca, il suo arrivo a Milanello sarebbe il 30 dicembre, quando il team di Stefano Pioli riprenderà gli allenamenti in vista del prossimo match di campionato contro la Sampdoria di Claudio Ranieri. Dopodiché toccherà a Ibra risollevare questa disastrosa prima parte di stagione. Per tornare in condizione servirebbero altre 2-3 settimane, ma poi si inizierebbe a fare sul serio.

IBRA SALVATOR DEI GIOVANI

Le sciocchezze di Leao e Calabria hanno decisamente fatto infuriare diversi tifosi rossoneri. Entrambi a poche ore dalla disfatta di Bergamo sono giunti in discoteca per divertirsi. Beccati e umiliati sui social network. Se il terzino doveva festeggiare il suo compleanno del 6 dicembre, “organizzato da tempo”, il secondo non avrebbe veri e propri alibi. Il portoghese è ripreso in discoteca mentre beve e fuma. Il giocatore avrebbe definito il video vecchio, ma i profili dei suoi amici dimostrerebbero il contrario: si vedrebbero altre stories in cui Leao sarebbe in macchina divertito con lo stesso look che aveva nel locale. Tali immagini sarebbero statw registrate la domenica sera. Lo riferisce la Gazzetta dello Sport.