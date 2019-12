Milan, Ibra ritorna, Leao può crescere, Suso rischia il posto, al via il mercato in uscita

53 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

L’arrivo di Zlatan Ibrahimovic potrebbe cambiare diverse carte in tavola. Lo svedese è stato prelevato per un discorso non solo commerciale ma anche sportivo e ben preciso: cercare di smuovere uno spogliatoio decisamente senza personalità. Con lui tanti giovani possono essere valorizzati, è vietato concentrarsi poco o riposare. L’ex Galaxy è abituato a vincere e per farlo ha bisogno che tutta la squadra lo segua, o che quanto meno segua la sua mentalità.

Ibrahimovic, stando quanto riporta l’edizione della Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, potrebbe giovare molto sulla crescita di Rafael Leao. Il portoghese ha ottime potenzialità ma anche qualche limite, soprattutto nell’approccio alle partite. Il classe ’99 potrebbe giocare da esterno sinistro nel 4-3-3 disegnato da Stefano Pioli oppure in un ipotetico 4-4-2, nel tandem proprio con Ibrahimovic.

Suso, invece, rischia seriamente il posto. Visto che il tecnico rossonero dovrebbe ripartire con il 4-3-3, lo spagnolo come esterno dovrà correre molto, cosa che invece risulta difficile per un giocatore che si è visto molto spingere ma poco tornare in fase di interdizione. Per questo motivo l’ex allenatore della Fiorentina potrebbe optare per l’inserimento di Hakan Calhanoglu al posto nel nativo di Cadice, essendo il calciatore che ha percorso più chilometri al Milan nelle prime diciassette giornate.

MERCATO IN USCITA

Stefano Pioli dovrebbe confermare a centrocampo gli impieghi di Bennacer e Bonaventura, con Krunic favorito su Kessie. In attacco Piatek, almeno per il momento, dovrebbe giocarsi il posto con Zlatan Ibrahimovic, mentre in difesa Theo Hernandez è imprescindibile e Conti parrebbe sempre più vicino alla conferma.

Stando a quanto riporta l’edizione odierna di Tuttosport, il Milan potrebbe ricavare qualche spicciolo dalla cessione possibile di Fabio Borini e di Ricardo Rodriguez. In uscita, ma ancora senza reali riscontri, Lucas Paquetà, richiesto dal PSG di Leonardo.

MERCATO IN ENTRATA

Dopo Ibrahimovic, il Diavolo starebbe puntando con forza su Jean-Clair Todibo. Il francese è una grande prospettiva e il suo approdo potrebbe risultare importante per il futuro. L’unico vero ostacolo da superare sarebbe la volontà del Barcellona di cederlo solamente in prestito o con diritto di recompra. A centrocampo resterebbero sempre in orbita i nomi di Draxler e Matic.