Milan, Ibra ti ripaga dentro e fuori dal campo

Il Milan alla fine si è arreso. Il progetto giovani, senza giocatori di esperienza, è un fallimento. Ecco l’arrivo di Zlatan Ibrahimovic allora, 38 anni, mentalità da vincente ma, soprattutto, qualità. I rossoneri potrebbero giovare dall’acquisto dello svedese sotto molti punti di vista: dentro il campo ma anche fuori.

IN CAMPO- “Ibra non scende in campo per partecipare ma per vincere”. Così Capello descrive il gigante di Malmoe: tira fuori il massimo da tutti i suoi compagni, rendono al meglio grazie agli spazi che lo svedese crea per loro. Infatti, molti giovani della squadra, con Ibra al loro fianco potrebbero valorizzarsi. Uno su tutti è Leao, talento grezzo ma ancora inespresso. Il portoghese potrebbe esprimersi ai massimi livelli grazie agli insegnamenti di Zlatan, ovvero la punta per eccellenza.

FUORI DAL CAMPO- L’investimento dell’operazione Ibrahimovic costerà al Milan circa quindici milioni di euro lordi. Ma il suo acquisto potrebbe essere autofinanziato proprio grazie all’entusiasmo che porta lo svedese. Ibra potrebbe attirare l’attenzione degli sponsor e aumenterebbe la presenza di tifosi allo stadio e la vendita delle magliette. Insomma, Ibrahimovic a 38 anni, risulterà ancora una volta decisivo su tutti i fronti.