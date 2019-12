Milan, Ibrahimovic-Piatek: il tandem del futuro?

20 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Stefano Pioli dovrebbe ripartire dal classico 4-3-3, con due esterni d’attacco e una punta centrale. In questo momento, difficilmente ci sarebbero dei cambiamenti. L’arrivo di Zlatan Ibrahimovic condizionerebbe non poco la presenza dal primo minuto di Krzysztof Piatek. Il polacco, sin qui, non ha particolarmente brillato e qualora non si risvegliasse da questo periodo negativo, rischierebbe seriamente di perdere il posto.

Stando, però, a quanto riporta Tuttosport in edicola questa mattina, il tecnico parmense starebbe studiando una possibile soluzione per far coesistere entrambi i giocatori. Per formare il tandem, occorrerebbe passare ad un 4-3-1-2 o 4-4-2, utilizzati però da Marco Giampaolo senza ottimi riscontri. Occhio ad una formazione specchio rispetto a quella dell’Inter di Antonio Conte (3-5-2), con Musacchio, Romagnoli e il rientrante Caldara in difesa, Conti e Theo Hernandez esterni di centrocampo.