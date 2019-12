Milan, Ibrahimovic re del goal in questo decennio

26 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Come riferisce l’edizione della Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, Zlatan Ibrahimovic è il giocatore più longevo dell’ultimo decennio al Milan. Ha segnato 42 reti in rossonero su 61 presenze e ora, l’attaccante svedese potrebbe migliorare il suo score ed eventualmente entrare di diritto nella storia del club di Via Aldo Rossi. Nessuna delle stelle passate da Torres ad Higuain ha saputo brillare come lui dal 2010 al 2012. Per questo motivo il Diavolo ha voluto sterzare con forza la linea verde per portare un giocatore esperto, con mentalità vincente in un gruppo giovane e ancora poco maturo. Zlatan non gioca da due mesi, ma la sua voglia di dimostrare le sue potenzialità è altissima e questo può solo che far bene al gruppo di Stefano Pioli.