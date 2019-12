40 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Grande trepidazione in casa Milan per l’arrivo di Zlatan Ibrahimovic. Per lo svedese si tratta di un ritorno in rossonero, dopo i due anni tra il 2010 e il 2012. In questa parentesi a Milano Ibra ha collezionato 85 presenze e 56 gol. Il primo obiettivo di Zlatan sarà dunque quello di toccare la quota di 100 presenze e magari di alzare anche quella dei gol per dare una mano alla squadra e rialzare il Milan.