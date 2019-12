Milan, ecco chi potrebbe essere l’alternativa a Zlatan Ibrahimovic

30 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Come riferito anche dall’edizione odierna di Tuttosport, nei prossimi giorni, la dirigenza rossonera potrebbe incontrare Zlatan Ibrahimovic, che non ha ancora deciso il proprio futuro. Qualora il summit non si rivelasse proficuo, il club di Via Aldo Rossi potrebbe iniziare a cercare un’alternativa al centravanti svedese. Nella fattispecie, secondo quanto riportato da SportMediaset.it, il nome più caldo sarebbe quello di Luka Jovic. L’attaccante al momento in forza al Real Madrid, in questa prima parte di stagione, ha collezionato 13 presenze e un gol.