Verso Atalanta-Milan, Rafael Leao in vantaggio nel ballottaggio con Piatek

Secondo quanto riportato da SportMediaset, in occasione della gara esterna contro l’Atalanta, valida per la diciassettesima giornata del campionato in corso, Stefano Pioli potrebbe proporre al centro dell’attacco Rafael Leao. La punta portoghese, contro il Sassuolo, è infatti entrata in campo con il giusto spirito e ha sfiorato il gol in due circostanze. Il numero 17 dei rossoneri potrebbe prendere il posto di Piatek che, domenica pomeriggio, non ha confermato quanto di buono fatto vedere sul campo del Bologna.