Milan, Rafael Leao nel mirino dei tifosi: ecco perché

Non c’è pace per i tifosi del Milan. Nelle ore successive all’umiliante sconfitta di Bergamo, che ha chiuso una prima parte di stagione a dir poco deludente, ha iniziato a circolare su Instagram un video con protagonista Rafael Leao. Nella fattispecie, l’attaccante portoghese è stato filmato mentre stava fumando e bevendo alcolici in discoteca. Le immagini, che sono subito diventate virali, hanno ovviamente fatto discutere e non hanno fatto piacere al popolo rossonero, che ha accusato di scarsa professionalità la punta ex Lilla.