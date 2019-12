33 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Dopo la sonora sconfitta in casa dell’Atalanta, la sosta natalizia per il Milan sta volgendo al termine. Lunedì 30 a Milanello riprenderanno gli allenamenti in attesa del 2 Gennaio, giorno in cui dovrebbe arrivare a Milano il grande acquisto di questa sessione di mercato, Zlatan Ibrahimovic. I prossimi impegni di campionato saranno Sampdoria e Cagliari, con la sfida di Coppa Italia con la Spal del 15 Gennaio che potrebbe vedere proprio l’esordio di Ibra.