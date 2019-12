Milan, piacciono Lobotka e Berge per il centrocampo

26 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Il Milan si muove a fari spenti per rinforzare la rosa a gennaio. Secondo ‘Tuttosport’, i rossoneri avrebbero messo gli occhi su due giovani centrocampisti. Si trattano di Stanislav Lobotka e Sander Berge.

Lobotka, classe 1994, milita nel Celta Vigo da tre stagioni, ha una clausola rescissoria di 35 mln di euro. Mentre Berge è un classe 1998, in forza al Genk, dove sta disputando la sua miglior stagione: 25 presenze tra Campionato e Champions League, dove ha messo a segno ben 4 reti. Il giovane mediano belga è stato l’avversario del Napoli nei gironi della principale competizione europea.

Il Milan, dunque, sarebbe propenso a puntellare la rosa con un acquisto per ogni reparto. In difesa continuano i contatti per Todibo; in attacco, oltre ad Ibrahimovic, si parla anche di Mandzukic ed Haaland. Ed ora, a centrocampo, i rossoneri puntano ad un nome tra Lobotka e Berge.